FFmpeg: Extract Audio From Video In Original Format Or Converting It To MP3 Or Ogg Vorbis

ffprobe

ffprobe myvideo.mp4

myvideo.mp4

............... Duration: 00:04:19.47, start: 0.000000, bitrate: 1261 kb/s Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuv420p(tv, bt709, progressive), 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc (default) Metadata: HANDLER_NAME : VideoHandler DURATION : 00:04:19.440000000 Stream #0:1(eng): Audio: vorbis, 44100 Hz, stereo, fltp (default) Metadata: DURATION : 00:04:19.467000000

ffmpeg -i myvideo.mp4 -vn -acodec copy audio.ogg

myvideo.mp4

audio.ogg

-i

-vn

-acodec copy

ffmpeg -i myvideo.mp4 -ss 00:00:00 -t 00:00:00.0 -vn -acodec copy audio.ogg

-ss

-t

ffmpeg -i myvideo.mp4 -ss 00:02:00 -t 00:00:30.0 -vn -acodec copy audio.ogg

-vn

ffmpeg -i myvideo.mp4 audio.mp3

-codec:a libmp3lame

ffmpeg -i myvideo.mp4 -codec:a libmp3lame audio.mp3

ffmpeg -i myvideo.mp4 -b:a BITRATE audio.mp3

ffmpeg -i myvideo.mp4 -codec:a libmp3lame -q:a QUALITY audio.mp3

QUALITY

0-9

0

9

4

ffmpeg -i myvideo.mp4 -vn -q:a QUALITY audio.ogg

QUALITY

-1.0

10.0

10.0

3

libvorbis

-codec:a

ffmpeg -i myvideo.mp4 -vn -codec:a libvorbis -q:a QUALITY audio.ogg

for i in *.mp4; do ffmpeg -i "$i" -codec:a libmp3lame -q:a 3 "${i%.*}.mp3"; done

To extract the audio from a video, and keep the original audio format, the first thing you'll want to do is check what's the original audio format so you know what file extension to use, by using(part of the FFmpeg package):Replacewith the video filename (and path if the video is not in the current folder). Near the end of this command's output you should see the audio stream, e.g.:Now that you know the original audio format,Replacewith the video filename/path, andwith the name you want to use for the audio output filename, and the extension.In this command,is used to specify the path and filename of the input video,skips the inclusion of the video stream, whileis for copying the original audio (without re-encoding).is the start of the extracted audio timestamp, andis the audio duration.For example, to extract 30 seconds of audio starting 2 minutes into the video, and use the same audio codec as the original source:Since mp3 can't contain a video stream, toit's enough to use (skip adding):FFmpeg normally audo-detects the output format from the extension you enter for the output files, so specifying the format/codec is not needed in most cases. But if you do want to specify the codec, addto convert to mp3:Replace BITRATE with these available CBR options: 8k, 16k, 24k, 32k, 40k, 48k, 64k, 80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k, 256k, or 320k.Specify thein therange, whereis best,is worst, andis the default value. A table presenting each FFmpeg VBR option is available here Therange isto, withbeing the highest quality, andbeing default (with a target of 112kbps). See this page for details on setting the Ogg Vorbis VBR quality.In the rare case in which FFmpeg fails to auto-detect the codec, specifyusing, like this:. Check out this(adapt this to your exact needs) in which all mp4 videos in the current folder are converted to mp3 with a variable bitrate profile value of 3, with the file name the same as the original video but with mp3 as the file extension: