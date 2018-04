YouTube Console Music Player With Playlists Support: mps-youtube

search and play audio

create and save local playlists

search and import youtube playlists

set the default audio format

play video externally using mpv, mplayer, or vlc

view video comments

optional notifications on song change

MPRIS v2 support

last.fm scrobbling support

mpsyt

/

help search

set show_video true

set player <player>

How to install mps-youtube in Linux

echo "export PATH=\"\$PATH:\$HOME/.local/bin\"" >> ~/.bashrc . ~/.bashrc

echo "export PATH=\"\$PATH:\$HOME/.local/bin\"" >> ~/.zshrc . ~/.zshrc

sudo apt install python3-pip mpv

pip3 install --user mps-youtube youtube-dl

pip3 install --user dbus-python pygobject

pip3 install --user mps-youtube youtube-dl --upgrade pip3 install --user mps-youtube dbus-python pygobject --upgrade

Download mps-youtube for Windows or Mac